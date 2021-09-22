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«جلسوا مكان الحقائب».. سخرية من طريقة سفر إيرانيين إلى «النجف» بالعراق (فيديو)

«جلسوا مكان الحقائب».. سخرية من طريقة سفر إيرانيين إلى «النجف» بالعراق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر نقل مجموعة من المسافرين الإيرانيين بشكل غير إنساني على متن طائرة متهالكة لنقلهم لزيارة مدينة النجف العراقية.

وتناول المعلقون المقطع بعبارات السخرية (بعضهم وصفه بالمهزلة) ، حيث يوثق المقطع تكدس الركاب الإيرانيين فوق بعضهم البعض الأمر الذي اضطر كثيراً منهم للجلوس داخل الموضع المخصص للحقائب داخل الطائرة.

ويظهر المقطع إنعدام تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا، حيث لم يهتم المسافرون بالحفاظ على المسافة الآمنة أو التباعد الاجتماعي ، حيث تلاصق الركاب جنباً إلى جنب .

 

 

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