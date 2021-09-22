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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في جامعة «الإمام عبد الرحمن بن فيصل»

وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في جامعة «الإمام عبد الرحمن بن فيصل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف شاغرة “أكاديمية وتعليمية” بالجامعة.
وقال المتحدث الرسمي طفيل اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الموارد البشرية تعلن عن توفر وظائف أكاديمية وتعليمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس)”.

وأضاف اليوسف أن هذه الوظائف تأتي ضمن إحلال وتوطين السعوديين اعتباراً من الأحد 1443/02/19هـ الموافق 26/09/2021م لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الوظائف وآلية التقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

 

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