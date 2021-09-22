وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في جامعة «الإمام عبد الرحمن بن فيصل»

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أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف شاغرة “أكاديمية وتعليمية” بالجامعة.

وقال المتحدث الرسمي طفيل اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الموارد البشرية تعلن عن توفر وظائف أكاديمية وتعليمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس)”.

وأضاف اليوسف أن هذه الوظائف تأتي ضمن إحلال وتوطين السعوديين اعتباراً من الأحد 1443/02/19هـ الموافق 26/09/2021م لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الوظائف وآلية التقديم من خلال الرابط التالي (هنا).