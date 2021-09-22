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«مديرية السجون» تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي

«مديرية السجون» تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول (للنساء) على رتبة (جندي)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
متطلبات التحضير للدورة التدريبية:
– طقم رياضي اللون كحلي.
– غطاء للشعر لون أسود.
– قبعة لون أبيض.
– جزمه لون أسود.
– جوارب لون أبيض.
ملف شفاف يسلم عند التحضير يحتوي على:
– اصل الهوية الوطنية وصوره منها.
– احضار تقرير طبي يوضح بفصيلة الدم.
– احضار ايبان لحساب بنكي مصدق (يكون مفعل ومحدث).
– قلم + دفتر.
– احضار ما يثبت بأخذ اللقاح ورقيًا لدخول الدورة التدربية.
ملاحظة:
– مقر التحضير في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بطريق الدمام البوابة الغربية الساعة السادسة صباحًا.
– في حال ثبت أصابتكم بفايروس كوفيد19″ كورونا” يمكنك التواصل على الرقم الموضحة في رابط المصدر لتحديد التاريخ المناسب لدخول الدورة.
– يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والحقائب والمجوهرات والساعات والنظارات الشمسية.
– تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
للاستعلام:

وأشارت المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، إلى أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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