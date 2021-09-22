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وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

وأوضحت الخارجية في بيان أصدرته ، أن هذا الإجراء جاء في إطار جهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا.

وأكدت الخارجية أن القرار شمل التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة،  مشيرة إلى أن التمديد تم بشكل آلية للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.

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