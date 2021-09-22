ماذا تفعل حال انقطاع خدمات المياه أو الكهرباء؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء الإجراءات التي يمكن للمستفيد اتباعها في حال تكرار الخدمة.

وقالت رداً على سؤال عميل بشأن تكرار الانقطاعات للخدمة إنه يمكن التواصل مع مقدم الخدمة عبر حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة السعودية للكهرباء.

كما يمكن في حال عدم الوصول إلى حل للمشكلة، التقدم بشكوى لهيئة تنظيم المياه والكهرباء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).