تعرّف على أسعار ومزايا عائلة هواتف «آيفون 13» .. التفاصيل كاملة

تواصل – وكالات:

قررت شركة ”أبل“ الأمريكية طرح هاتفها الجديد ”آيفون-13“ بفئاته الثلاث في الأسواق، الجمعة المقبل، ويتميز الهاتف بكاميرا تفوق نظيرتها في جهاز ”آيفون-12“.

ومن المتوقع أن يتراوح السعر في السوق البريطاني بين 1350 و 2070 دولاراً للفئات الرئيسية الثلاث التي كشفت عنها شركة ”أبل“ أوائل الشهر الجاري.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، نقلا عن مصادر في شركة ”أبل“ إلى أن الهاتفين الجديدين أكثر سمكا وأثقل من سابقهما، وأنهما يتميزان مثل غيرهما من أجهزة ”آيفون“ بحواف الفولاذ اللامع المقاوم للصدأ.

وأوضحت الصحيفة أن ”أبل“ استمرت في استخدام تقنية”Ceramic Shield“التي تجعل الجهاز قادرا على تحمل قدر مناسب من الضغط دون خوف من تشقق الشاشة أو تكسر الزجاج، فضلا عن أنها مقاومة للماء تماما وفقا لمعيار”IP68“مع هذا التصنيف، ما يسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة دون أي قلق من تسرب الماء للهاتف.

واعتبرت الصحيفة أن كاميرات ”آيفون-13“ مثيرة للإعجاب بالفعل، وأن هناك تحسينات كبيرة عليها، بما فيها مستشعرات أكبر في جميع المجالات لتحسين جودة الصورة، وأنه بالإضافة إلى خيار التكبير / التصغير، يوجد الآن خيار ”ماكرو“ لالتقاط صور عن قرب شديد، مضيفة أن هناك أيضا تحسنا كبيرا عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

وقالت: ”ليس ذلك فحسب، فإن ميزة الماكرو الجديدة مثيرة للإعجاب بدرجة كبيرة ويمكنها التقاط الصور من مسافة قريبة مثيرة للغاية، إضافة إلى ذلك هناك تحسينات كبيرة أيضا على نظام تسجيل الفيديو، بما فيها دعم(4K)بمعدل 30 إطارا في الثانية“.

وأضافت الصحيفة: ”أيضا هناك الوضع السينمائي الجديد الذي يتيح لك إضافة إحساس هوليوود إلى أفلامك، مع التركيز على تتبع الوجوه والأشياء تلقائيا.. وإذا وجهت الكاميرا إلى شخص ما، فسيبدو حادًا للغاية في اللقطة، لكن في اللحظة التي يتحولون فيها للتحدث إلى شخص ما وراء نظام الكاميرا الذكي سيغيرون النقاط البؤرية. يمكنك أيضا تغيير التركيز يدويا ببساطة عن طريق النقر على الشاشة“.

وذكرت الصحيفة أن سعة التخزين في الفئات الجديدة تتراوح بين 128 ميغابايت و تيرابايت أي 1000 ميغابايت، ما يكفي لتخزين ما يقارب من 600 ألف صورة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم تكن طرازات ”آيفونPro“رخيصة أبدا، ولم يتغير ذلك في عام 2021، مشيرة إلى أنه إذا اخترت الفئة العليا وهي آيفون ”1TB Pro Max“فتسجد أن أكثر من 1500 جنيه (2070 دولارا) تم محوها من حسابك المصرفي.

أما ”13Pro“فسيكون سعره حوالي 989 جنيها (1350 دولارا) فيما سيبلغ سعر”Pro Max“ما لا يقل عن 1089 جنيها (1500 دولار).