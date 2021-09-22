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جمعية البر بالقنفذة تسلم 8 وحدات سكنية جديدة لأسر مستحقة بدعم من منصة «تبرع»

جمعية البر بالقنفذة تسلم 8 وحدات سكنية جديدة لأسر مستحقة بدعم من منصة «تبرع»
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تواصل – فريق التحرير:

سلمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة وحدة سكنية جديدة لأسرة مستفيدة من خدماتها بدعم من المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”.

يأتي ذلك ضمن جهود الجمعية في مشاريع الاسكان والتسكين بهدف توفير حياة كريمة لمستفيديها وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ محمد صالح الزبيدي، أنه من بداية عام 2021 م، سلمّت الجمعية 8 وحدات سكنية ولا تزال أعمال البناء والترميم قائمة لـ 5 وحدات سكنية أخرى تحت الإنشاء، ومن المتوقع تسليمها في موعدها بمشيئة الله.

مؤكدًا أن الجمعية تسعى بكافة إمكاناتها لتحقيق الحياة الكريمة لمستفيديها في شتى المجالات.

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