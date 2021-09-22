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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 11270 نقطة.. 4.9 مليار تداول

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 11270 نقطة.. 4.9 مليار تداول
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا بـ 45.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11270.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأندلس، وسبكيم العالمية، واتحاد الخليج الأهلية، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، الحكير، والأهلي للتكافل، الأسماك، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و 1.98% .
وجاءت أسهم شركات كيان السعودية، والأندلس، ودار الأركان، والتصنيع، وإعمار، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 34.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25139.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 ألف سهم تقاسمتها 2260 صفقة.

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