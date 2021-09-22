الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«وافي» يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

«وافي» يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
0

تواصل – واس:

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، عن القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين لمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري ونشاط البيع أو التأجير على الخارطة من خلال تحديد الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تحفيز المنافسة بين المطورين لزيادة المعروض من خلال المشروعات العقارية ذات الجودة العالية.

وأشار رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد إلى أن البرنامج يشترط للترخيص للوسطاء العقاريين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود صك إلكتروني لملكية المشروع المراد تسويقه، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض أو مالك منفعتها لتسويق المشروع، وتوفر التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء المشروع.

وشدد على أن البرنامج يستهدف تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل، وتحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعليّة في نشاط تسويق العقارات، وتنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشروعات قبل اكتمالها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدور التوعوي المشروعات العقارية المعروضة على الخارطة.

يُذكر أن برنامج “وافي” يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية – خدمية – صناعية – سياحية)، ورخصة بيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة ورخصة تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تأجير الوحدات العقارية على الخارطة وغيرها من الرخص والخدمات المتعلقة بممارسة هذا النشاط.

الصورة

مواد ذات صلة

«وافي»: احذروا إعلانات بيع العقارات المضللة خارج المملكة

«وافي»: احذروا إعلانات بيع العقارات المضللة خارج المملكة

للأسبوع الثاني.. انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للقطاعين السكني والتجاري

للأسبوع الثاني.. انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للقطاعين السكني والتجاري

6 تحديات تتسبب في انخفاض إيرادات «القطاع العقاري».. تعرّف عليها

6 تحديات تتسبب في انخفاض إيرادات «القطاع العقاري».. تعرّف عليها

اتفاقية تعاون بين «وافي» و«إنفاذ» لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة

اتفاقية تعاون بين «وافي» و«إنفاذ» لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة