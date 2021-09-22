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هل تتوقف مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة اليوم الوطني؟.. «الصحة» توضح

هل تتوقف مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة اليوم الوطني؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، استمرار مراكز لقاحات كورونا في خدمة المواطنين خلال إجازة اليوم الوطني، بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وهنأت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جموع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني 91، قائلة: «مراكز لقاحات كورونا بجميع مناطق ومحافظات المملكة في خدمتكم خلال إجازة اليوم الوطني، حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا..كل عام والوطن بصحة وخير».

كانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون جرعة.

وشدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

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