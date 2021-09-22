طريقة إضافة تذاكر الفعاليات في تطبيق توكلنا

تواصل – فريق التحرير
أضاف تطبيق توكلنا عدة خطوات لأجل إضافة تذاكر الفعاليات، تتمثل في طريقتين.
1-الطريقة الأولى: بعد شراء التذكرة أو مجموعة تذاكر من مزود الخدمة، حيث يتم الضغط على مشاركتها في التطبيق، وعقب الضغط، ستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات.
2- الطريقة الثانية: بعد شراء التذكرة أو مجموعة تذاكر من الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة، وتتمثل في 5 خطوات:
1-سيتم طلب إدخال رمز توكلنا.
2- التوجه إلى تطبيق توكلنا والضغط على رمز توكلنا.
3- الضغط على إنشاء الرمز.
4- عقب إدخال الرمز، ستظهر التذكرة، عبر خدمات الفعاليات في التطبيق.
5- ظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.