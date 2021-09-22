الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طريقة إضافة تذاكر الفعاليات في تطبيق توكلنا

طريقة إضافة تذاكر الفعاليات في تطبيق توكلنا
0

 

تواصل – فريق التحرير

أضاف تطبيق توكلنا عدة خطوات لأجل إضافة تذاكر الفعاليات، تتمثل في طريقتين.

1-الطريقة الأولى: بعد شراء التذكرة أو مجموعة تذاكر من مزود الخدمة، حيث يتم الضغط على مشاركتها في التطبيق، وعقب الضغط، ستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

2- الطريقة الثانية: بعد شراء التذكرة أو مجموعة تذاكر من الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة، وتتمثل في 5 خطوات:

1-سيتم طلب إدخال رمز توكلنا.

2- التوجه إلى تطبيق توكلنا والضغط على رمز توكلنا.

3- الضغط على إنشاء الرمز.

4- عقب إدخال الرمز، ستظهر التذكرة، عبر خدمات الفعاليات في التطبيق.

5- ظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

 

مواد ذات صلة

هل يمكن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ .. «توكلنا» يجيب

هل يمكن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ .. «توكلنا» يجيب

توضيح مهم من تطبيق «توكلنا» بشأن التنبيهات الواردة للمستخدمين

توضيح مهم من تطبيق «توكلنا» بشأن التنبيهات الواردة للمستخدمين

هل يمكن تغيير رقم الجوال من خارج المملكة؟ «توكلنا» يجيب

هل يمكن تغيير رقم الجوال من خارج المملكة؟ «توكلنا» يجيب

«توكلنا» يوضح مدى إمكانية تغيير رقم جوال المواطن والمقيم من خارج المملكة

«توكلنا» يوضح مدى إمكانية تغيير رقم جوال المواطن والمقيم من خارج المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>