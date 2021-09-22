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بتكلفة 2.6 مليار دولار.. المملكة تخطط لإقامة «أمالا» مشروع صديق للبيئة

بتكلفة 2.6 مليار دولار.. المملكة تخطط لإقامة «أمالا» مشروع صديق للبيئة
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر مشروع أمالا أحد المشاريع  المهمة على ساحل البحر الأحمر، التي تخطط المملكة لإنشائها.

ووفق تنويع  خطط المملكة الاقتصادية، سيمتد مشروع أمالا على مساحة تزيد عن 3800 كيلومتر مربع.

 ومن المخطط أن يكون وجهة سياحية فاخرة للغاية، حيث سيعتمد على مصادر متجددة للطاقة، وسيصمم بشكل صديق للبيئة.

 كما يعد أحد المشاريع المنضوية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي من المتوقع أن يوفر إلى جانب مشاريع البحر الأحمر الأخرى، فرص عمل لحوالي 35 ألف شخص.

المشروع سيتكون من منتجع سيبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، أن تمويل أمالا يهدف إلى بناء تسعة فنادق في المرحلة الأولى، منوها أنه من المزمع افتتاح تلك المنشآت في عام 2024.

ويأتي هذا كجزء من خطط المملكة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز نشاط القطاعات غير النفطية، حيث تخطط المملكة لجمع نحو 10 مليارات ريال أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، العام المقبل، من أجل تمويل المشروع.

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