أبطال التحدي.. طالبة تحقق معجزة من فصول محو الأمية إلى كلية الطب

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أبطال التحدي هم شموع وأيقونات الأمل في كل المجتمعات، وهذا ما كشفته قصة واحدة من هؤلاء الأبطال، حيث تمكنت طالبة مصرية بإرادة وعزيمة فولاذية، أن تصل من فصول محو الأمية إلى كلية الطب البشري.

وبحسب ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية، فإن الفتاة أميرة شعبان من مركز يوسف الصديق، التابع لمحافظة الفيوم، كانت طالبة بمحو الأمية، لكنها التحقت بالتعليم المنزلي من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

الفتاة المصرية تمكنت من تحقيق حلمها وحلم والديها وقريتها، وحصلت على مجموع 94‎%‎ لتلتحق بكلية الطب البشري جامعة الفيوم، وتثبت للجميع أنها مشروع لدكتورة قادمة، وأنها صاحبة معجزة حقيقية.

وقد طالب أهالي قريتها وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بمنحها منحة مجانية طوال فترة دراستها الجامعية، تقديرا لها ولظروفها، وتشجيعًا لغيرها من أصحاب العزيمة والإرادة.

كما طالب أيضا أحد أساتذة الجامعة من قريتها وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، لتكريمها لأنها حالة فريدة من نوعها، ونموذج مدهش يجب تسليط الضوء عليه.