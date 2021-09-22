الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ملبورن الأسترالية.. والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ملبورن الأسترالية.. والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت مدينة ملبورن الأسترالية لزلزال بقوة 6 درجات، والذي أدى لاهتزاز المباني بقوة، حيث هرع عدد كبير من سكان المدينة إلى الشوارع.

ولم يتم الإعلان عن وجود إصابات بشرية أو خسائر مادية بعد إلا أن الزلزال تسبب باهتزاز المباني بقوة.

وأظهرت صور متناقلة تساقط الحجارة من بعض المباني، كما نقلت خدمات الإنقاذ تلقيها مكالمات استغاثة من مناطق تبعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

كما تداولت مواقع إخبارية  مقطع فيديو يظهر حالة من الذهول تفاجأ بها مذيعا محطة “إي بي سي” الأسترالية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله فقد اهتزت الأرض والجدران داخل الاستديو أثناء عمل الكاميرات نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرق البلاد.

يذكر أن الزلازل القوية تعتبر نادرة للغاية في مناطق جنوب شرق أستراليا المكتظة بالسكان.

مواد ذات صلة

زلزال بقوة  5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران

زلزال بقوة  5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران

الثالث في أقل من 24 ساعة.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب إيران

الثالث في أقل من 24 ساعة.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب إيران

هزتان أرضيتان في الكويت تزامناً مع زلزال إيران

هزتان أرضيتان في الكويت تزامناً مع زلزال إيران

يضم محطة تعمل بالطاقة النووية.. زلزال يضرب إقليم بوشهر جنوب إيران

يضم محطة تعمل بالطاقة النووية.. زلزال يضرب إقليم بوشهر جنوب إيران

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة