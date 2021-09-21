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هل يجوز دفع الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية؟ «الخثلان» يجيب

هل يجوز دفع الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية؟ «الخثلان» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم دفع الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية.

وقال الشيخ الخثلان: “إن الأصل أن الفقير والمسكين يُعطى الزكاة نقداً، ويملك هذه الزكاة، لأن الله تعالى قال {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}، واللام هنا للتمليك.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: “ولكن إن اقتضت المصلحة أن يُعطى المسكين الزكاة مواد غذائية فلا بأس في ذلك إن كان في ذلك مصلحة راجحة كأن يكون هذا الفقير سيء التدبير أو أن يكون هذا الفقير لو أعطي الزكاة نقداً اشترى بها أموراً محرمة، فلا بأس هنا بأن يعطى الزكاة مواد غذائية“.

 

  

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