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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأمر بالمعروف» تحذر من حساب ينتحل صفتها على «تيك توك»

«الأمر بالمعروف» تحذر من حساب ينتحل صفتها على «تيك توك»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حساب ينتحل صفتها على موقع الـ (تيك توك).

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة، تركي بن عبدالله الشليل، أن الرئاسة العامة رصدت حساباً عبر موقع الـ (تيك توك) قد انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها.

 

 

 

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