خطوات حذف الإصدار التجريبي من «ساعة آبل» والعودة إلى الأساسي

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أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني طريقة حذف الإصدار التجريبي من ساعة آبل والعودة إلى الإصدار الأساسي.
وقال عبدالله السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن طريقة حذف الإصدار التجريبي من ساعة آبل والعودة إلى الإصدار الأساسي تتم من خلال الخطوات البسيطة التالية:
1- من تطبيق الساعة ادخل الى عام General .
2- ملفات التعريف.
3- اضغط على ملف تعريف برنامج watchOS Beta الذي تم تثبيته ثم حدد إزالة ملف التعريف .
طريقة حذف الإصدار التجريبي من ساعة آبل والعودة الى الاصدار الأساسي
▪️من تطبيق الساعة ادخل الى عام General
▪️الملفات التعريف
▪️اضغط على ملف تعريف برنامج watchOS Beta الذي تم تثبيته ثم حدد إزالة ملف التعريف .pic.twitter.com/MPnkka453O
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp)September 21, 2021