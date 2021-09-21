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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خطوات حذف الإصدار التجريبي من «ساعة آبل» والعودة إلى الأساسي

خطوات حذف الإصدار التجريبي من «ساعة آبل» والعودة إلى الأساسي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني طريقة حذف الإصدار التجريبي من ساعة آبل والعودة إلى الإصدار الأساسي.

وقال عبدالله السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن طريقة حذف الإصدار التجريبي من ساعة آبل والعودة إلى الإصدار الأساسي تتم من خلال الخطوات البسيطة التالية:

1- من تطبيق الساعة ادخل الى عام General .

2- ملفات التعريف.

3- اضغط على ملف تعريف برنامج watchOS Beta الذي تم تثبيته ثم حدد إزالة ملف التعريف .

 

 

 

 

 

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