الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حديقة الملك سلمان»: ترسي عقوداً بـ3.8 مليار ريال على شركات وطنية

«حديقة الملك سلمان»: ترسي عقوداً بـ3.8 مليار ريال على شركات وطنية
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة «حديقة الملك سلمان» عن ترَسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال، على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع الحديقة ، تزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر” إن العقود تشمل أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة، بالإضافة إلى أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.

وتتميّز «حديقة الملك سلمان» بموقع محوري في مدينة الرياض، يرتبط بشبكة من أهم طُرُق وشرايين المدينة؛ مما يُسهِّل الوصول إليها في غضون 30 دقيقة لـ75% من سُكَّان المدينة وزائريها.

مواد ذات صلة

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي

بالأسماء.. منح 96 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز نظير تبرعهم بالأعضاء الرئيسية

بالأسماء.. منح 96 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز نظير تبرعهم بالأعضاء الرئيسية

خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية للعاهل الأردني عبر وزير الخارجية

خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية للعاهل الأردني عبر وزير الخارجية

شاهد.. خادم الحرمين يسترجع كلمات «الملك فهد» أثناء تحرير الكويت

شاهد.. خادم الحرمين يسترجع كلمات «الملك فهد» أثناء تحرير الكويت

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة