الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

واقعة هزّت العراق.. اعترف بقتل زوجته وحرق جثتها قبل أن تظهر فجأة

واقعة هزّت العراق.. اعترف بقتل زوجته وحرق جثتها قبل أن تظهر فجأة
0

 تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الجدل بالشارع العراقي، عقب اعتراف شاب أمام الجهات الأمنية بقتل زوجته، وحرق جثتها، قبل أن يتبين لاحقا أن الزوجة لا تزال على قيد الحياة.

وأعلنتشرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها إجراءات بحق الضابط الذي حقق مع الرجل المتهم بقتل زوجته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر  قيادة الشرطة أنها اتخذت إجراءات بحق الضابط الذي قام بالتحقيق مع الرجل المتهم بقتل زوجته وحرق جثتها ثم رميها في النهر، لكن تبين أنها لا زالت على قيد الحياة.

وفي تفاصيل الواقعة فإن الشاب ذهب للإبلاغ عن اختفاء زوجته، لدى مركز الشرطة، الذي احتجزه، وأثناء بالتحقيق في ملابسات اختفاء الزوجة، تمكن المحققون من انتزاع اعتراف من الشاب بأنه قتلها و تخلص من جثتها.

وكانتشرطة بابل، قد كشفت الجريمة، بحضور قائد شرطة المحافظة، ووفد إعلامي كبير قَدم من العاصمة بغداد، وهو ما أثار الرأي العام حينها، وتلقى الشاب سيلاً من الانتقادات بسبب ارتكاب جريمته.

وبعد تعميم القضية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قام مواطنون بالإبلاغ عن موقع وجود الزوجة.

وعقب الإبلاغ عنها توجهت القوات الأمنية إلى مكان تواجدها وإلقاء القبض عليها، مما أدى إلى تغيير فحوى القضية، وتبين أن هناك مشاكل عائلية بين الزوجين.

مواد ذات صلة

تفاصيل إنقاذ شاب من الباحة من حالة مرضية نادرة (فيديو)

تفاصيل إنقاذ شاب من الباحة من حالة مرضية نادرة (فيديو)

شرطة عسير: القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في أبها

شرطة عسير: القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في أبها

جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب سوري يقتل والدته المسنة ورجل مرور طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب سوري يقتل والدته المسنة ورجل مرور طعناً بـ«سكين»

ضبط 5 مقيمين سوريين اعتدوا بالضرب على شاب في «صالة رياضية» (فيديو)

ضبط 5 مقيمين سوريين اعتدوا بالضرب على شاب في «صالة رياضية» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة