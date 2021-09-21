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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«مكنون» تعلن عن حلقة جديدة من مبادرة «ساحة القرآن» لتصحيح التلاوة

«مكنون» تعلن عن حلقة جديدة من مبادرة «ساحة القرآن» لتصحيح التلاوة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن بدء حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن”، لتصحيح تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها الرسمي في “تـويتر”، أنه سيتم بث الحلقة مباشرة كل يوم ثلاثاء الساعة ٨:٣٠ م، عبر خاصية “ساحات تويتر”.

 

 

 

 

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