«مكنون» تعلن عن حلقة جديدة من مبادرة «ساحة القرآن» لتصحيح التلاوة

02:01

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».. تلاوة للشيخ «ياسر الدوسري»