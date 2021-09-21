«مكنون» تعلن عن حلقة جديدة من مبادرة «ساحة القرآن» لتصحيح التلاوة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن بدء حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن”، لتصحيح تلاوة القرآن الكريم.
وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها الرسمي في “تـويتر”، أنه سيتم بث الحلقة مباشرة كل يوم ثلاثاء الساعة ٨:٣٠ م، عبر خاصية “ساحات تويتر”.
الليلة بإذن الله حلقة جديدة من مبادرة
▪️▫️ ســــاحــة الــقــرآن ▫️▪️
== حلقة لتصحيح التلاوة مباشرة عبر خاصية#مساحات_تويتر📡 ==
⏰ وقت المبادرة:
كل يوم ثلاثاء الساعة ٨:٣٠ م.pic.twitter.com/n7caS0qpvM
— جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@quraan_qk)September 21, 2021