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«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر وظائف للعمل بمقر الهيئة في الرياض

«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر وظائف للعمل بمقر الهيئة في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الالكتروني لخدمات التوظيف “لينكد إن” عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- محلل تطوير العمليات.

(Operations Development Analyst).

الشروط:

– مطلوب بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– او ماجستير في إدارة نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في السلطات الضريبية أو أي مجال ذي صلة.

* للتقديم: اضغط هنــا ).

2- محلل تقارير رئيسي

(Reporting Lead Analyst)

الشروط:

– مطلوب بكالوريوس او ماجستير في علوم البيانات أو إدارة نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مصلحة الضرائب أو أي مجال ذي صلة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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