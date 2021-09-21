«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر وظائف للعمل بمقر الهيئة في الرياض

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اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الالكتروني لخدمات التوظيف “لينكد إن” عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:
الوظــائف:
1- محلل تطوير العمليات.
(Operations Development Analyst).
الشروط:
– مطلوب بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– او ماجستير في إدارة نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في السلطات الضريبية أو أي مجال ذي صلة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- محلل تقارير رئيسي
(Reporting Lead Analyst)
الشروط:
– مطلوب بكالوريوس او ماجستير في علوم البيانات أو إدارة نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مصلحة الضرائب أو أي مجال ذي صلة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).