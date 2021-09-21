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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تقني يوضح أفضل مزايا نظام التشغيل «iOS15» الجديد (فيديو)

تقني يوضح أفضل مزايا نظام التشغيل «iOS15» الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سعد الضاوي مزايا النظام التحديث الجديد لنظام تشغيل أيفون الجديد «iOS15» “أي أو إس 15”.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”تويتر”،إن من أفضل المزايا الجديدة هو استخدام كاميرا الهاتف لتحويل نص مكتوب بكتاب أو صحيفة إلى نص على الهاتف بحيث يمكن تعديله أو حفظه.

وأبان أنه يمكن نسخ النص المكتوب في الهاتف أو ترجمته بشكل سريع ، من دون استخدام تطبيقات الترجمة المعروفة.

 

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