تقني يوضح أفضل مزايا نظام التشغيل «iOS15» الجديد (فيديو)

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أوضح الخبير التقني سعد الضاوي مزايا النظام التحديث الجديد لنظام تشغيل أيفون الجديد «iOS15» “أي أو إس 15”.
وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”تويتر”،إن من أفضل المزايا الجديدة هو استخدام كاميرا الهاتف لتحويل نص مكتوب بكتاب أو صحيفة إلى نص على الهاتف بحيث يمكن تعديله أو حفظه.
وأبان أنه يمكن نسخ النص المكتوب في الهاتف أو ترجمته بشكل سريع ، من دون استخدام تطبيقات الترجمة المعروفة.
افضل ميزتين بالتحديث الجديد ios15 😍
ميزة تحويل النص اللي قدامك من خلال الكاميرا الى نص مكتوب وبثواني
الميزة الثانيه ترجمة ونسخ اي كلمة موجودة ب اي صورة عندك بتطبيق الصورpic.twitter.com/2qPALNLlm1
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d)September 21, 2021