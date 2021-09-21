تدشين «وحدة التطوع» بجمعية الدعوة والإرشاد في الباحة

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دشن رئيس مجلس ادارة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالباحة الشيخ علي بن محمد أبو ملحه، التشغيل التجريبي لوحدة التطوع بالجمعية.

يأتي ذلك ضمن مراحل تأسيس وحدة التطوع بالجمعية وانطلاقاً من قوله تعالى «فَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ» ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ).

وتهتم الجمعية بقيم التطوع وأهميته ، من خلال غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وتفعيل مفهوم التطوع لما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع لكونه دلالة على قيم العطاء والتراحم والتعاون والتكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وتتيح الجمعية عدة فرص متنوعة المجالات للتطوع في مناشطها المختلفة بحيث تكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع التي تسهم بفعالية لتحقيق احتياجات الجمعية من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع، واستدامة عملهم في الجمعية من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج المتنوعة التي تطلقها الجمعية والتي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم.