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«المرور»: ضبط سائق تباهى بممارسة التفحيط بمركبة دون لوحات بمكة (صور)

«المرور»: ضبط سائق تباهى بممارسة التفحيط بمركبة دون لوحات بمكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها التفحيط والسير بدون لوحات أمامية، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر” “مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط والسير بدون لوحات أمامية)، معرضاً حياة الآخرين للخطر”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

 

 

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