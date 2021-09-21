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5 أطعمة غنية بحمض الفوليك المفيد لصحة الأطفال… تعرّف عليها

5 أطعمة غنية بحمض الفوليك المفيد لصحة الأطفال… تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة على أهمية تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لما لها من أهمية كبيرة للصحة وخاصة للأطفال، كما ينصح النساء الحوامل بتناول مكملات حمض الفوليك.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن إضافة حمض الفوليك إلى الدقيق للمساعدة في منع العيوب الخلقية للعمود الفقري عند الأطفال، بحسب موقع “ميديك فورم” البريطاني الطبي المتخصص.

جدير بالذكر، أن حمض الفوليك هو أحد أشكال فيتامين “ب 9” الذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء صحية، وهي ضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. كما يمكن أن يؤدي نقصه لحالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، وهي تعرقل القدرة على تكوين خلايا الدم الحمراء العاملة، لذا يعد الحصول على هذا المكمل مهما جدا للنظام الغذائي.

وللحصول على ما يكفي من حمض الفوليك في النظام الغذائي، عدد الموقع خمسة أطعمة غنية به:

1- الهليون الغني بالمغذيات، حيث يحتوي 90 غرامًا فقط منه (المطبوخ) على 34 في المئة من حمض الفوليك يوميا، كما انه يعد من مضادات الأكسدة الطبيعية وعاملا مضادا للالتهابات وغني بالألياف.

2- العدس الذي يعد غنيا بحمض الفوليك، فـ200 غرام من العدس المطبوخ يحتوي على 90٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك.

3- البنجر الذي يعتبر من الأغذية الغنية بحمض الفوليك، فكما أنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية يحتوي 130 غرامًا فقط منه على 37 في المئة من احتياجاتك اليومية من هذا الحمض؛ وهو غني أيضًا بالمنغنيز والبوتاسيوم والنترات وفيتامين “سي”.

4- كرنب بروكسل؛ إذ يحتوي 80 غرامًا من كرنب بروكسل على 12٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك.

5- الأفوكادو التي يحتوي نصف حبة منها على خُمس الكمية الغذائية الموصى بها من حمض الفوليك. هذا بالاضافة إلى أن الافوكادو مليئة بالدهون الصحية التي تشعرك بالشبع وغنية بالبوتاسيوم وبفيتامينات “ك” و “سي” و”بي 6″.

 

 

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