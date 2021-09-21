ضبط 4 مواطنين ومقيم سرقوا 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة

تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على (4) أشخاص ومقيم بعد أن قاموا بسرقة 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة.

و صَرّح المُتْحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (13) مركبة سرقت في وضع التشغيل بمحافظة جدة والقبض على سارقيها (4) مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.