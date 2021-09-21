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رغم ضعف الرسوم.. تدفق بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى على المملكة

رغم ضعف الرسوم.. تدفق بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى على المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة “بلومبيرج”، إنه رغم ضعف الرسوم التي تحصل عليها بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى مثل جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس جروب وسيتي جروب نظير المشاركة في إدارة الطروحات بالسعودية، فإنها ما زالت تتدفق على المملكة وتوظف فرق العمل على الأرض وترسل كبار مسؤوليها على أمل الحصول على عقود خدمات استشارية.

ووفقاً لما نقلته الاقتصادية عن الوكالة، فقد أظهرت بيانات عمليات الطرح العام الأولي لأسهم العديد من الشركات السعودية الكبرى أن بنوك الاستثمار الدولية التي تشارك في إدارة عمليات الطرح العام تحقق عائدا بسيطا مقارنة بإدارة عمليات الطرح لأسهم الشركات الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك التي أدارت عملية الطرح العام الأولي لسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، ومنها بنك مورجان ستانلي الأمريكي وإتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني، حصلت على رسوم قيمتها 12 مليون دولار رغم أن حجم الاكتتاب في الطرح وصل إلى 125 مليار دولار.

وذكرت “بلومبيرج” أن رسوم إدارة الطرح لأسهم الشركة السعودية كان 1.3 في المائة من قيمة الطرح، في حين أن متوسط الرسوم في الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ 5 في المائة أو أكثر.

وكان بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي صاحب أعلى أجر على إدارة اكتتاب خلال العام الحالي عندما حصل على 67 مليون دولار من إدارة الطرح العام الأولي لشركة يو.آي باث الأمريكي الذي بلغت قيمته 1.54 مليار دولار.

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