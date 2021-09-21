الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وكيل البيئة: التحول إلى السيارات الكهربائية سيؤثر سلبياً على المناخ (فيديو)

وكيل البيئة: التحول إلى السيارات الكهربائية سيؤثر سلبياً على المناخ (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، إن التحول إلى السيارات الكهربائية له تأثير سلبي على البيئة.

وأضاف فقيها خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، إن تحول جميع السيارات الموجودة بالعالم والطائرات، وغيرها إلى العمل بالطاقة الكهربائية لا يحل سوى 14% من مشكلة المناخ البيئي الذي تسعى الدول، وفي مقدمتها المملكة، لحلها. وبين أن السيارات الكهربائية تزيد من استهلاك الكربون.

وأشار إلى أن حل مشكلة التغير المناخي يبدأ بالعمل على جميع المسارات وليس على صعيد واحد، ومنها الجانب الغذائي، والغطاء النباتي، واستهلاك الموارد.

مواد ذات صلة

«البيئة» تطلق خدمة تعويض ودعم الصيادين.. تعرّف على الشروط

«البيئة» تطلق خدمة تعويض ودعم الصيادين.. تعرّف على الشروط

وزير الطاقة: المملكة مثال يحتذى في «حلول الكربون».. تفوقت على أمريكا وروسيا (فيديو)

وزير الطاقة: المملكة مثال يحتذى في «حلول الكربون».. تفوقت على أمريكا وروسيا (فيديو)

«البيئة» توضح سبب غلق بوابات سد وادي جازان

«البيئة» توضح سبب غلق بوابات سد وادي جازان

تنبيه مهم من «البيئة » للراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه

تنبيه مهم من «البيئة » للراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة