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صراع أجنحة.. وكالة تابعة للحرس الثوري تصف رئس إيران بـ «الجزار»

صراع أجنحة.. وكالة تابعة للحرس الثوري تصف رئس إيران بـ «الجزار»
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تواصل – وكالات:

يبدو أن هناك صراع أجنحة بدأ يخرج إلى العلن، بعد صعود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المدعوم من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وکالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري وصفت رئيسي البالغ من العمر 60 عاما، بـ”جلاد 1988″.

وعقب الهجوم على رئيسي عادت الوكالة سريعا وقامت بحذف العنوان الذي بدأ بهاشتاق  “رئيسي جلاد 88”.

كما استبدلت الوكالة تحت هذا العنوان تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء حول قمة شنغهاي.

ومن المعروف أن رئيسي كان عضوا في اللجنة المكونة من أربعة أشخاص التي استجوبت سجناء وأصدرت أوامر إعدام في مجزرة أودت بحياة 5 آلاف شخص.

وادعى رئيسي حينها أنه كان يتصرف بتوجيه من مؤسس الثورة الخميني، الذي أمر بتشكيل لجنة لتنفيذ عمليات الإعدام بحق المعارضين.

يذكر أن إحدى العوائل التي تضررت من المحاكمة، قامت برفع قضية ضد رئيسي في السويد بتهمة إعدام نجلها دون محاكمة.

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