الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذفه فوراً.. خبراء يحذرون من تطبيق شهير على «أندرويد» قد يعرضك للابتزاز

احذفه فوراً.. خبراء يحذرون من تطبيق شهير على «أندرويد» قد يعرضك للابتزاز
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف “أندرويد” من برنامج ضار للغاية وشديد الخطورة على حسابات الأشخاص البنكية، ما قد يسبب كارثة تهدد الأموال وقد تعرض المستخدمين إلى الوقوع في فخ الابتزاز، وفقاً للعربية نت نقلاً عن صحيفة “ديلي إكسبريس” Daily Express البريطانية.

وفي تحذير عاجل لمليارات من مستخدمي “أندرويد” حول العالم، كشف الخبراء أن البرنامج الضار يعرف باسم S.O.V.A وتمت ملاحظته لأول مرة الشهر الماضي، ويعتمد على فيروس إلكتروني trojan، وهناك مستخدمون بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعبر أوروبا، تأثروا بالبرنامج الضار، وذلك بسبب التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.

ويحاول المتسللون باستخدام S.O.V.A سرقة المعلومات الشخصية من خلال هجمات keylogging والتلاعب بالإشعارات، بالإضافة إلى سرقة ملفات تعريف الارتباط، وقد ينتهي بهم الأمر إلى سرقة التفاصيل المصرفية للمستخدمين وكلمات المرور، وقد يتسبب ذلك في تدمير الهواتف وتلفها عبر إعطاء المتسللين أوامر خاطئة والسيطرة على الهاتف.

وأكد الخبراء، أنه في بعض الأحيان يسمح المستخدمون لمواقع الويب بتخزين معلوماتهم الشخصية، حتى لا يضطرون إلى الاستمرار في تسجيل الدخول بشكل متكرر، وهو الخطأ الذي يستغله المتسللون أو الهاكرز من أجل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية واختراق حساباتهم المختلفة على الإنترنت.

مواد ذات صلة

احترس .. هذه التطبيقات تسرق بياناتك المصرفية من جوالك

احترس .. هذه التطبيقات تسرق بياناتك المصرفية من جوالك

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

أفضل 5 تطبيقات لتحرير الصور.. مفيدة للغاية

أفضل 5 تطبيقات لتحرير الصور.. مفيدة للغاية

9 تطبيقات على نظام «أندرويد» تخترق حسابات المستخدمين.. احذرها

9 تطبيقات على نظام «أندرويد» تخترق حسابات المستخدمين.. احذرها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة