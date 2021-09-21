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خبيرة تغذية تحذر من غسل اللحوم والدواجن قبل الطهي: تنشر البكتيريا

خبيرة تغذية تحذر من غسل اللحوم والدواجن قبل الطهي: تنشر البكتيريا
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تواصل – وكالات :

قالت خبيرة التغذية أنيا هيل إن هناك مخاطر في التعامل مع اللحوم النيئة والدواجن.

وأوضحت هيل أنه عندما يتعلق الأمر بالخضروات، يساعد الغسيل على التخلص من الرمل أو الأوساخ المتبقية، وهذا يقلل من عدد الميكروبات على السطح، ولكن عندما يتعلق الأمر باللحوم والدواجن، فإن الأمر مختلف تمامًا”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وشددت على أن غسل اللحوم والدواجن لا يستحق كل هذا العناء، لأن ذلك يزيد من مخاطر انتشار البكتيريا في المطبخ وجسم الطباخ. من الآمن طهي اللحوم مباشرة من العبوة لأن المصانع لديها أنظمة تمنع نمو البكتيريا، حسب موقع ميديك فوروم.

أكدت هيل أنه من الأهم بكثير طهي اللحم في درجة حرارة مناسبة. هذا سوف يقضي على أي مرض منقول بالغذاء. هكذا يجب طهي الدجاج حتى درجة حرارة 74 درجة مئوية ولحم البقر ولحم الضأن حتى 63 درجة، واللحم المفروم آمن للأكل عند درجة حرارة 71 درجة. يمكنك قياس درجة حرارة اللحوم باستخدام مقياس حرارة خاص.

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