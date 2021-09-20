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تعرّف على كمية الملح المناسب للاستهلاك اليومي في الطعام

تعرّف على كمية الملح المناسب للاستهلاك اليومي في الطعام
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الطبيب الروسي ألكساندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، كمية الملح التي يجب استهلاكها ، مشيرا إلى الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الملح.

ويقول مياسنيكوف، “بشكل عام معدل استهلاك الملح في اليوم هو 5 غرامات”. ولكن في الواقع الغالبية تستهلك حوالي 10 غرامات في اليوم. لذلك يجب ألا نستغرب من أن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى عواقب صحية سيئة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويضيف، الجزء الأساسي من الملح (70 %) موجود في الأطعمة المعالجة والمصنعة، مثل النقانق والمعجنات. بالإضافة إلى هذا نحصل على نصف كمية الملح المسموح بها من الخبز الذي نأكله في اليوم.

ويسأل، لماذا يصعب علينا التخلي عن الملح؟ وفقا له، “لأن مذاقنا قد أفسد منذ طفولة البشرية”. وعندما نطلب طبق الطعام في المطعم، غالبا ما نضيف له الملح قبل تذوقه. لذلك يوصي كل من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بضرورة الانتباه إلى كمية الملح المستهلكة يوميا، ويقول، “بالنسبة لنا نحن الذين تجاوزنا الخمسين من العمر ومن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وفقا لأخصائي أمراض القلب يجب ألا تزيد كمية الملح التي نستهلكها في اليوم عن ثلاثة غرامات”.

 

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