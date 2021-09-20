تقني: نصيحة مهمة يجب اتباعها قبل التحديث لنظام «ios 15»

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نصح الخبير التقني عبدالله السبع، جميع مستخدمي هواتف آيفون بأخذ نسخة احتياطية من البيانات قبل إجراء التحديث لنظام ios 15 .

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “رسمياً iOS15 الآن متاح للمستخدمين، يفضل قبل التحديث أخذ نسخة احتياطية وأيضا توصيل جهازك بالشاحن أثناء التحديث”.

ويوفر النظام الجديد تحسينات للصوت والفيديو في facetime ؛ بما في ذلك الصوت المكاني ونمط بورتريه، كذلك ميزة “مشارك معك” تجعل المقالات والصور والمحتويات الأخرى التي تمت مشاركتها معك من محادثات الرسائل تظهر مجددًا في التطبيق الموافق.

ومن المزايا أيضا “يساعدك في التركيز على تقليل عوامل تشتيت الانتباه من خلال تصفية الإشعارات حسب ما تفعله حاليًا، كذلك تمت إعادة تصميم الإشعارات وهناك الآن ملخص جديد للإشعارات يقدم مجموعة من الإشعارات حتى يمكنك تدارك ما فاتك في الوقت المناسب لك”.

كما يتمتع تطبيق الخرائط بتصميم جديد يوفر تجربة جديدة ثلاثية الأبعاد للمدن واتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز.