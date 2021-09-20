«برنامج ريف»: 7 خطوات لتقديم اعتراض على «نتائج الأهلية»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج ريف أنه يمكن للمستفدين من الدعم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في حالة ظور رسالة “غير مستحق للدعم”.

ويمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بهذي الخطوات بسهولة:

1- الدخول على حسابك في “بوابة ريف”.

2- إذا ظهرت غير مستحق للدعم.

3- اختر من القائمة الأعلى خانة الأهلية والاستحقاق.

4- ثم سجل الأهلية.

5- اضغط على تفاصيل.

6- ستظهر خانة لتقديم الاعتراض.

7- ادخل تقديم اعتراض واملأ البيانات المطلوبة.

وأشار برنامج ريف إلى أنه في حالة الاستحقاق سيحصل المستفيد على كافة مبالغ الدعم المستحقة بأثر رجعي.