«برنامج ريف»: 7 خطوات لتقديم اعتراض على «نتائج الأهلية»

تواصل – فريق التحرير:
أوضح برنامج ريف أنه يمكن للمستفدين من الدعم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في حالة ظور رسالة “غير مستحق للدعم”.
ويمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بهذي الخطوات بسهولة:
1- الدخول على حسابك في “بوابة ريف”.
2- إذا ظهرت غير مستحق للدعم.
3- اختر من القائمة الأعلى خانة الأهلية والاستحقاق.
4- ثم سجل الأهلية.
5- اضغط على تفاصيل.
6- ستظهر خانة لتقديم الاعتراض.
7- ادخل تقديم اعتراض واملأ البيانات المطلوبة.
وأشار برنامج ريف إلى أنه في حالة الاستحقاق سيحصل المستفيد على كافة مبالغ الدعم المستحقة بأثر رجعي.