محللون يكشفون سبب انخفاض أسعار النفط بداية الأسبوع الجاري

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استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على انخفاض، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، وتنامي أنشطة الحفر، على الرغم من استمرار تقلص الإمدادات الأمريكية وتعافي الطلب، مع انتشار اللقاحات وتحسن مؤشرات النمو في اقتصادات آسيا الرئيسة، خاصة الصين والهند.

وقال لـ”الاقتصادية”، مختصون ومحللون نفطيون “إن الإنتاج الأمريكي الذي تعطل كثيرا بسبب إعصاري إيدا ونيكولاس يجتاز بالفعل مرحلة التعافي، حيث استعاد بالفعل نسبة كبيرة من الإنتاج المعطل، لكن تداعيات الإعصارين ما زالت ممتدة، وهو ما دفع الصين إلى الإعلان عن مزاد لبيع جزء مؤثر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية“.

وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية أن مجموعة “أوبك+” تواصل جهودها في ضبط السوق ودفعها نحو استقرار وتوازن مستدام، مبينا أن وزراء الطاقة في المجموعة سيعقدون في بداية الشهر المقبل الاجتماع الدوري وسط توقعات بالإبقاء على برنامج زيادة المعروض النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وسط التزام جيد من المنتجين المشاركين وهم 23 منتجا في “أوبك” وخارجها.

وأوضح أن تقلب الأسعار يقلق المستهلكين بسبب ضغوط التضخم خاصة في ظل القفزات السعرية المتلاحقة للنفط الخام، تحديدا في ضوء امتداد تأثير أزمة الأعاصير في الولايات المتحدة، مبينا أن الارتفاعات الحادة قد تنعكس سلبا على الطلب وتسهم في الإسراع بجهود التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة على الرغم من تأكيد “أوبك” أن النفط الخام سيظل رائدا لمزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة.

من جانبه، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة، مدير أحد المواقع المتخصصة “إن التفاهمات المستمرة بين المنتجين والمستهلكين هي هدف رئيس تحافظ عليه كل أطراف الصناعة خاصة منظمة أوبك، وربما يلجأ الاجتماع المقبل لمجموعة “أوبك+” إلى إقرار زيادة إنتاجية أوسع في ضوء تسارع وتيرة تعافي الطلب واستمرار معاناة الإنتاج الأمريكي، وذلك لتخفيف وطأة الارتفاع الحاد للأسعار على المستهلكين“.

وأشار إلى أن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت بأكثر من 3 في المائة خلال الأسبوع الماضي بسبب تقلص الإمدادات النفطية في الولايات المتحدة، كما تلقت الأسعار الدفعة الأكبر مع تراجع مخزونات النفط الخام إلى أدنى مستوى منذ 2019 وتراجع إمدادات الوقود أيضا، وفقا لبيانات حكومية.

من ناحيته، ذكر ألكسندر بوجل المستشار في شركة “جي بي سي إنرجي” الدولية أن ارتفاع أسعار النفط الخام صار محور تركيز وتدقيق من الاقتصاد العالمي بشكل عام، مبينا أن الصين تعاملت مع صعوبات ارتفاع الأسعار من خلال خطوة مفاجئة وسيكون لها مردود واسع على السوق، حيث أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها بيع كميات من احتياطيها الاستراتيجي من النفط الخام.