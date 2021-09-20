إدراج أسهم «توزيع الغاز الطبيعي» بالسوق الموازية بدءاً من هذا الموعد

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أعلن سوق الأسهم في المملكة “تداول”، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الإربعاء 15/02/1443هـ الموافق 22/09/2021م.

وأوضح بيان “تداول”، أنه سيتم إدراج الشركة مباشر برمز تداول 9516 وبالرمز الدولي SA15AG54KM12 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم في المملكة تراجع ، خلال جلسة اليوم الاثنين، بنحو 0.9 في المائة والتي تعادل 100 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11300 نقطة.

وتم تداول المؤشر العام، عند 11299 نقطة، بتأثر من تراجع أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، وذلك خلال منتصف التعاملات.

وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8 في المائة، بينما تراجع سهم سابك بنحو 1.6 في المائة، حيث يتداول السهم دون احقية أرباح.