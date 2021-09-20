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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جمعت «السيستاني وبابا الفاتيكان».. العراق تصدر طوابع بريدية جديدة

جمعت «السيستاني وبابا الفاتيكان».. العراق تصدر طوابع بريدية جديدة
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تواصل – وكالات:

أصدرت وزارة الاتصالات العراقية، طوابع بريدية جمعت بين صورتي المرجع الشيعي علي السيستاني، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وبحسب بيان نشرته الوزارة فإنالشركة العامة للبريد والتوفير، أصدرت طابعاً بريدياً خاصاً بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ولقائه بالمرجع الشيعي علي السيستاني.

وفي التفاصيل أيضا فإنالشركة قامت أيضا بإصدار طابع آخر خاص بزيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة أور التاريخية بجنوب البلاد.

وحول قيمة الطابع وتكلفته أوضحت الوزارة، أنه سيكون ضمن إصدار الطوابع التذكارية، والذي يصدر بعدة فئات بقيمة (500 و 750 و 1000) دينار عراقي، وبكمية تبلغ 5000 طابع.

وقد صمم الطابع من قبل المصمم سعد غازي، وطبع في مطبعة الشركة العامة للبريد والتوفير، وسيسوق من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة.

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