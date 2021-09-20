5 تريليونات ريال.. ماذا يعني هذا الرقم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تمتلك المملكة العديد من الكنوز الطبيعية، التي وهبها الله لهذا البلد، بيركة دعاء الأنبياء، وكونها مهد خاتم الرسالات.

وبحسب ما نشرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن قيمة الثروة المعدنية، التي تكتنزها المملكة تقدر بقيمة 5 تريليونات ريال.

وتتنوع كنوز المملكة بين معادن الذهب والنحاس، والفوسفات والزنك والنيكل، فضلاً عن معادن وكنوز أخرى نادرة، تحتضنها أرض المملكة المباركة.