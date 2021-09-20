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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

5 تريليونات ريال.. ماذا يعني هذا الرقم في المملكة

5 تريليونات ريال.. ماذا يعني هذا الرقم في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

تمتلك المملكة العديد من الكنوز الطبيعية، التي وهبها الله لهذا البلد، بيركة دعاء الأنبياء، وكونها مهد خاتم الرسالات.

وبحسب ما نشرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن قيمة الثروة المعدنية، التي تكتنزها المملكة تقدر بقيمة 5 تريليونات ريال.

وتتنوع كنوز المملكة بين معادن الذهب والنحاس، والفوسفات والزنك والنيكل، فضلاً عن معادن وكنوز أخرى نادرة، تحتضنها أرض المملكة المباركة.

 

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