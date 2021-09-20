الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رسمياً.. وصول الإصدار الجديد من نظام «iOS15» وهذه أهم مميزاته

رسمياً.. وصول الإصدار الجديد من نظام «iOS15» وهذه أهم مميزاته
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم ، عن وصول الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS15 لكل مستخدمين أجهزة الآيفون بشكل رسمي.

• ومن مميزات النظام الجديد ما يلي:

1- يوفر نظام iOS15 تحسينات للصوت والفيديو في facetime ؛ بما في ذلك الصوت المكاني ونمط بورتريه.

2- ميزة “مشارك معك” تجعل المقالات والصور والمحتويات الأخرى التي تمت مشاركتها معك من محادثات الرسائل تظهر مجددًا في التطبيق الموافق.

3- يساعدك في التركيز على تقليل عوامل تشتيت الانتباه من خلال تصفية الإشعارات حسب ما تفعله حاليًا.

4- تمت إعادة تصميم الإشعارات وهناك الآن ملخص جديد للإشعارات يقدم مجموعة من الإشعارات حتى يمكنك تدارك ما فاتك في الوقت المناسب لك.

5- يتمتع تطبيق الخرائط بتصميم جديد يوفر تجربة جديدة ثلاثية الأبعاد للمدن واتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز.

6- تستخدم ميزة “النص الحي” الذكاء الاصطناعي على الجهاز للتعرف على النص في الصور في جميع أنحاء النظام وعلى الويب.

7- بالإضافة إلى ميزة عناصر تحكم الخصوصية الجديدة في siri والبريد.

 

 

مواد ذات صلة

بعد إطلاقه رسمياً اليوم..تعرف على مواصفات ومزايا «آيفون 13» الجديد (فيديو وصور)

بعد إطلاقه رسمياً اليوم..تعرف على مواصفات ومزايا «آيفون 13» الجديد (فيديو وصور)

تسريبات تكشف عن تغييرات جديدة في هاتف آيفون 13 المنتظر

تسريبات تكشف عن تغييرات جديدة في هاتف آيفون 13 المنتظر

تسريبات تكشف عن تصميم هاتف «آيفون 13»

تسريبات تكشف عن تصميم هاتف «آيفون 13»

«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

«أبل» تستعد لطرح هاتفها الجديد «آيفون 13».. وتوقعات بإصداره في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة