رسمياً.. وصول الإصدار الجديد من نظام «iOS15» وهذه أهم مميزاته

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم ، عن وصول الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS15 لكل مستخدمين أجهزة الآيفون بشكل رسمي.

• ومن مميزات النظام الجديد ما يلي:

1- يوفر نظام iOS15 تحسينات للصوت والفيديو في facetime ؛ بما في ذلك الصوت المكاني ونمط بورتريه.

2- ميزة “مشارك معك” تجعل المقالات والصور والمحتويات الأخرى التي تمت مشاركتها معك من محادثات الرسائل تظهر مجددًا في التطبيق الموافق.

3- يساعدك في التركيز على تقليل عوامل تشتيت الانتباه من خلال تصفية الإشعارات حسب ما تفعله حاليًا.

4- تمت إعادة تصميم الإشعارات وهناك الآن ملخص جديد للإشعارات يقدم مجموعة من الإشعارات حتى يمكنك تدارك ما فاتك في الوقت المناسب لك.

5- يتمتع تطبيق الخرائط بتصميم جديد يوفر تجربة جديدة ثلاثية الأبعاد للمدن واتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز.

6- تستخدم ميزة “النص الحي” الذكاء الاصطناعي على الجهاز للتعرف على النص في الصور في جميع أنحاء النظام وعلى الويب.

7- بالإضافة إلى ميزة عناصر تحكم الخصوصية الجديدة في siri والبريد.