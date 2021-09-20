رسمياً.. وصول الإصدار الجديد من نظام «iOS15» وهذه أهم مميزاته

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم ، عن وصول الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS15 لكل مستخدمين أجهزة الآيفون بشكل رسمي.
• ومن مميزات النظام الجديد ما يلي:
1- يوفر نظام iOS15 تحسينات للصوت والفيديو في facetime ؛ بما في ذلك الصوت المكاني ونمط بورتريه.
2- ميزة “مشارك معك” تجعل المقالات والصور والمحتويات الأخرى التي تمت مشاركتها معك من محادثات الرسائل تظهر مجددًا في التطبيق الموافق.
3- يساعدك في التركيز على تقليل عوامل تشتيت الانتباه من خلال تصفية الإشعارات حسب ما تفعله حاليًا.
4- تمت إعادة تصميم الإشعارات وهناك الآن ملخص جديد للإشعارات يقدم مجموعة من الإشعارات حتى يمكنك تدارك ما فاتك في الوقت المناسب لك.
5- يتمتع تطبيق الخرائط بتصميم جديد يوفر تجربة جديدة ثلاثية الأبعاد للمدن واتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز.
6- تستخدم ميزة “النص الحي” الذكاء الاصطناعي على الجهاز للتعرف على النص في الصور في جميع أنحاء النظام وعلى الويب.
7- بالإضافة إلى ميزة عناصر تحكم الخصوصية الجديدة في siri والبريد.
وصل الان بشكل رسمي الاصدار الجديد iOS15 لكل مستخدمين أجهزة الايفون 😍pic.twitter.com/p65g0YKu4V
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom)September 20, 2021