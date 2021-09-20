الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مجهولون يمارسون عمليات حرق بجوار طريق سريع بالدمام.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

مجهولون يمارسون عمليات حرق بجوار طريق سريع بالدمام.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، قيام أشخاص بإشعال النار في أكوام من النفايات بجوار طريق سريع بمحافظة الدمام.

ووثق مقطع الفيديو، قيام أشخاص بممارسة عمليات الحرق لاستخلاص الموارد من الإطارات بطريقة غير نظامية ومخالفة، وتؤدي إلى تلوث البيئة.

وأظهر المقطع تصاعد الأدخنة جراء الحرق في وضح النهار، حيث يقوم شخص بحرق النفايات للحصول على القطع الحديدية من المخلفات، ويترك النيران مشتعلة دون أن يقوم بإطفائها.

جدير بالإشارة أن العقوبات في نظام إدارة النفايات الجديد تصل إلى 30 مليون ريال غرامة للحرق العشوائي غرامة للنفايات وعشر سنوات سجن.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«أمانة الشرقية»: إزالة وإغلاق عشرات الورش المخالفة في الدمام (صور)

«أمانة الشرقية»: إزالة وإغلاق عشرات الورش المخالفة في الدمام (صور)

«الأرصاد»: الدمام ورفحاء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

«الأرصاد»: الدمام ورفحاء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام «كوكايين» بالدمام (صور)

مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام «كوكايين» بالدمام (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة