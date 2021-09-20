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وداعاً للأرق.. تعرف على الأطعمة التي تحارب صعوبة النوم

وداعاً للأرق.. تعرف على الأطعمة التي تحارب صعوبة النوم
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تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الاتحادي للتغذية إنه يمكن محاربة صعوبات النوم من خلال تناول الأغذية الغنية بالميلاتونين، الذي يعرف باسم “هرمون النوم”، حيث إنه يعمل على خفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، ومن ثم تهيئة المرء للخلود إلى النوم.

وأوضح المركز أنه ينبغي تناول الأغذية الغنية بالميلاتونين مساء، والتي تتمثل في الحليب والبيض والفستق والموز والكرز والأفوكادو والكرانبيري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وإلى جانب تناول الأغذية المحتوية على الميلاتونين، ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.

ولنوم هانيء، ينبغي أن تشكل غرفة النوم بيئة مثالية للنوم، حيث ينبغي أن تكون الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

ويراعى أيضاً عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل، نظراً لأن الضوء الأزرق يتسبب في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.

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