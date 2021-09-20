بالفيديو.. مشاهد مرعبة لاحتراق منازل بعد ثوران «بركان» في إسبانيا

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد مرعبة لاحتراق منازل ودمار أخرى، بعدما داهمتها الحمم البركانية المتدفقة من بركان “لا بالما” في إسبانيا.

وأجلت السلطات نحو 5 آلاف شخص من قرى في جزيرة لا بالما في الكناري مع تدفق حمم من بركان ثائر، فيما يحذر الخبراء من أن ثوران البركان قد يستمر لمدة شهرين.

وقال رئيس البلدية سيرخيو رودريجيث لمحطة “تي.في.إي” الإذاعية، صباح الاثنين، إن انفجار الحمم لارتفاع وصل إلى 15 مترا ابتلع في طريقه حتى الآن 20 منزلا في قرية “إل باسو” وقطاعات من الطرق.

وأضاف أن الحمم تنتشر الآن صوب قرية مجاورة بما يهدد مئات المنازل، وقال: “نراقب مسار الحمم”.

وثار البركان، يوم أمس الأحد، وأطلق الحمم والصهارة لمئات الأمتار في الهواء وتدفقت نحو المحيط الأطلسي على منطقة قليلة السكان في لا بالما وهي الجزيرة الواقعة على الطرف الشمالي الغربي من أرخبيل الكناري.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ثوران البركان جاء بعد أن هزت مجموعة من الزلازل الجزيرة، مشيرة إلى أنه خلال الأيام الثمانية الماضية، تم رصد حوالي 25000 زلزال في لا بالما وما حولها.