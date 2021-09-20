تعرف على أهم 8 تطبيقات ذكية لمساعدة «أصحاب الهمم»

تواصل – وكالات :

هناك أكثر من مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم، وهم يشكلون نسبة 15 % من سكان العالم، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

ولمواكبة احتياجاتهم، انتشرت تطبيقات عديدة خاصة بـ”أصحاب الهمم”، التي من دورها تبديد الصعوبات التي تواجههم خلال رحلاتهم اليومية، وقد أوردتهم شبكة سكاي نيوز كالتالي :

1- BE MY EYES

البداية مع تطبيق “BE MY EYES”، الذي صمم خصيصا للمكفوفين، حيث يتيح لهم التواصل مع عدد من المتطوعين المبصرين لمساعدتهم في مختلف المواقف الحياتية.

عند الاستخدام الأول للتطبيق، يقوم بسؤالك إذا ما كنت كفيف أم مبصر، ليحدد شكل التطبيق فيما بعد.

وإذا قام المستخدم بالتسجيل كمتطوع، يمكن لأي شخص كفيف مسجل – عند الحاجة – أن يطلب المساعدة ليقوم التطبيق بالبحث في الشبكة عن أي شخص قادر على المساعدة، عبر محادثات مرئية مباشرة، فقد تكون المساعدة تخص تاريخ انتهاء صلاحية منتج معين، أو علامات الطريق.

2- Swift Braille

يقوم تطبيق “Swift braille” بمساعدة فاقد وضعيف البصر على التواصل مع الآخرين كتابيا، حيث يوفر له لوحة مفاتيح مناسبة اعتمادا على لغة “برايل”، ليس بالضغط على النقاط وحسب، وإنما بتوصيل النقاط للخروج بالحرف والرمز والرقم وما يمثله في لغة برايل.

كما يتيح التطبيق، استخدام ثلاث لغات إلى جانب اللغة العربية وهي: الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية.

3- wheel mate

إذا كنت من مستخدمي الكراسي المتحركة، ورغبت في قضاء حاجتك أثناء تواجدك خارج المنزل، ربما تواجهك صعوبة في الحصول على مراحيض مناسبة ومريحة، لكن تطبيق “wheel mate” يساعدك للتغلب على تلك الأزمة؛ حيث يحدد لك الحمامات العامة وأماكن وقوف السيارات المناسبة لك في الأماكن القريبة منك.

ويحتوي التطبيق حتى الآن على أكثر من 35 ألف موقع بمختلف دول العالم، ويزداد هذا الرقم بمرور الأيام وزيادة عدد المستخدمين، كما أن التطبيق يتيح لمستخدميه (من ذوي الهمم) تقييم المواقع المتاحة سواء بالإيجاب أو السلب.

4 – Let me talk

“Let me talk” هو تطبيق خاص بالأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التحدث، حيث يساعد مستخدميه على ترجمة الكلمات غير المفهومة إلى نص يساعد الآخرين على فهمه بطريقة أسرع وأسهل، فيسهل عملية التواصل بينهم.

التطبيق متوفر بجميع اللغات، ويعمل على إنشاء معجم خاص بالمستخدمين، يحفظ الأصوات التي تصدر عنهم ويربطها بالكلمات المناسبة لها.

5 – Roger voice

يساعد تطبيق “Roger voice” ضعاف السمع، حيث يقوم بتحويل حديث الشخص الذي يتواصل معه ضعيف السمع إلى “نص مكتوب” على شاشة الهاتف، للقضاء على الصعوبات التي تواجههم عند التواصل مع الآخرين.

وفقا للموقع الرسمي للتطبيق، فمنذ إنشائه عام 2013، استخدمه “ضعاف السمع” خلال أكثر من 2 مليون مكالمة، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة عدد مستخدمي “Roger voice”.

6 – Spread the sign

إذا كان أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك من الصُم، سيساعدك تطبيق “Spread the sign” على التواصل معهم بسهولة، حيث يمكنك من تعلم لغة الإشارة.

يحتوي التطبيق على أكثر من لغة إشارة وأكثر من نصف مليون علامة تعبر عن الكلمات المختلفة.

7 – Autism core skills

تم تصميم تطبيق “Autism core skills” خصيصًا للأطفال الذين يعانون من “اضطراب طيف التوحد”.

ويقدم التطبيق مستويات مختلفة من التعلم الأكاديمي، بداية من فرز الأشكال والكائنات إلى تعلم الكلمات الإملائية الأساسية، بما يناسب مهارات “أطفال طيف التوحد”.

8 – Color Name AR

إذا كنت أحد المصابين بـ “عمى الألوان”، سيساعدك تطبيق “Color name ar” على التعرف إلى الألوان المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية تسميتها بأسماء خاصة، والتفرقة بين درجات الألوان.