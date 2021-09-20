الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تمرين للقوات الخاصة يجمع المملكة والإمارات ومصر واليونان (صور)

تمرين للقوات الخاصة يجمع المملكة والإمارات ومصر واليونان (صور)
0

تواصل- فريق التحرير:

وصلت قوة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية إلى جمهورية اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية والذي تنطلق مناوراته غداً.

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية العقيد الركن خالد عبدالله العليان وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان.

ويهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

ويأتي هذا التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والمصرية التي ستشارك من ضمن التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.

 

 

مواد ذات صلة

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» بالمسجد الحرام

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» بالمسجد الحرام

الأعلى تصنيفا.. المملكة أكبر مورد للنفط الخام للصين خلال أغسطس 2021

الأعلى تصنيفا.. المملكة أكبر مورد للنفط الخام للصين خلال أغسطس 2021

المملكة ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

المملكة ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

«هيئة الفضاء» تعلن فتح باب التسجيل في «هاكاثون» لتأهيل خوض تحدي «ناسا»

«هيئة الفضاء» تعلن فتح باب التسجيل في «هاكاثون» لتأهيل خوض تحدي «ناسا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>