لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة في «STC»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

1 – قائد فريق تقارير وإحصاءات السلامة.

2 – قائد فريق خدمات السلامة الفنية.

3 – خبير شؤون مجموعة الأفراد.

4 – مدير قسم تصميم الخدمات والمشاريع.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)