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توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد بطاقة «الهوية الوطنية»

توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد بطاقة «الهوية الوطنية»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أهمية الالتزام بالمدة المحددة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو بطاقة الأحوال المدنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مواطن، استفسر بشأن مدى إمكانية تجديد بطاقة الأحوال المدنية قبل انتهائها بـ 10 أشهر.

وأجابت الأحوال المدنية بقوله: “لا يلزم إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهاءها ب ١٨٠ يوما، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أوضحت “وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية“، أنه بإمكان المستفيد طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال مؤسسة البريد دون الحاجة إلى زيارة مقرات الأحوال المدنية.

وأضافت أنه بإمكان المستفيد عبر منصة أبشر طلب إصدار وإيصال عدد من وثائق الأحوال المدنية واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد دون الحاجة لزيارتنا.

وتشمل هذه الخدمات

1- خدمة تسجيل المواليد.

2- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

3- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

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