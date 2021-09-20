«التدريب التقني» تعلن توفر 15 ألف مقعد تدريبي مجاني بشهادات معتمدة

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة عن طرح أكثر من 15,000 مقعد تدريبي (مجاني) معتمد، بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة عبر مبادرة (العطاء التدريبي) للعام 1443هـ.، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الدورات التدريبية:

– مهارة إدارة الوقت.

– إدارة الحشود.

– مهارات خدمة العملاء.

– سلوكيات الأعمال.

– السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال.

– الأمن المعلوماتي الشخصي.

– مهارات توسيع الإدراك.

– مهارات في تصميم الانفوجرافيك.

– متعة الفشل.

– مهارات العمل التطوعي.

– مهارات التقنية لمعلم القرن الحادي والعشرون.

– التقنيات الحديثة في صبغ ومعالجة الشعر.

– التقنيات الحديثة للمكياج.

المزايا التدريبية:

– دورات تدريبية مجانية (معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني).

– تستهدف كافة فئات المجتمع من (الجنسين).

طريقة التسجيل:

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة إلى أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

https://twitter.com/tvtc_makkah/status/1439537957300576256