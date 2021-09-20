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هجوم مسلح على جامعة روسية.. مقتل 6 وإصابة 24 من بينهم طالب عربي (صور)

هجوم مسلح على جامعة روسية.. مقتل 6 وإصابة 24 من بينهم طالب عربي (صور)
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تواصل – وكالات :

فتح مسلح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين، حسبما أفادت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الروسية إن المسلح اعتقل في وقت لاحق، بحسب العربية نت.

وأفادت الخدمة الصحافية بجامعة بيرم الحكومية بأن الجاني استخدم ما يسمى بالسلاح الناري “الصادم”، وهو سلاح تم تصميمه لإطلاق مقذوفات مطاطية أو بلاستيكية غير قاتلة، ولكن يمكن تعديلها لإطلاق ذخيرة أخرى.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

 

 

 

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