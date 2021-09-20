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شاهد.. خطأ فادح يتسبب في تصادم مروع على طريق خريص

شاهد.. خطأ فادح يتسبب في تصادم مروع على طريق خريص
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول وقوع حادث تصادم مروع على طريق خريص باتجاه الشرق مساء اليوم الاثنين.

وظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية” على “تويتر”، مركبة تحركت إلى جهة اليسار في المسار الخطأ فجأة مما تسبب في اصطدامها بسيارة أخرى، مما تسبب في اصطدام السيارتين في الحاجز الخرساني الفاصل بين طريقي الذهاب والإياب.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

 

 

 

 

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