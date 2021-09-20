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5 فواكه تحسن وظائف وصحة المخ.. لا تجعل مائدتك تخلو منها

5 فواكه تحسن وظائف وصحة المخ.. لا تجعل مائدتك تخلو منها
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تساعد بعض الفواكه على تحسين صحة ووظائف المخ، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

نستعرض فيما يلي بعض الفواكه التي تعمل على تحسين صحة المخ، حسبما نشر موقع “Medical News Today”.

1-البلح

أثبتت التجارب المعملية، أن البلح يساهم في الوقاية من ظهور علامات الالتهاب بالمخ، والتي عادة ما ترتبط بالإصابة بألزهايمر والخرف، كما يعمل على تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ لدى كبار السن.

2-التوت

يلعب التوت دورًا مهمًا في الوقاية من اضطرابات المخ المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل ألزهايمر والخرف، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقي من ظهور الالتهابات بالدماغ والتعرض لتلف الخلايا.

3-المانجو

تحتوي المانجو على فيتامين B6 الذي يعمل على تحسين صحة المخ، بينما يؤدي نقصه إلى مشكلات في الوظائف الإدراكية والتأخر العصبي.

4-الفراولة

تحتوي الفراولة على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا وفقدان الذاكرة وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالمخ.

5-الكيوي

يتميز الكيوي باحتوائه على فيتامين سي الذي يحمي خلايا المخ من التلف، ويلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من ألزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

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